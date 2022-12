Ranieri: «L’Argentina ha un senso d’appartenenza più forte, il merito è di Scaloni»

«Entrambe le squadre hanno a disposizione classe e tecnica, forse però l’Argentina ha un senso di appartenenza un pochino superiore. Merito anche del commissario tecnico Scaloni. i giocatori seguono ciecamente tutto quello che dice e i risultati si vedono».

«Esatto. Con la maglia dell’Argentina non era mai parso così decisivo come adesso. Oltre che il leader tecnico, è diventato anche un capo carismatico. E poi sa fare tutto: trovare i compagni in corridoi impossibili da vedere per altri, come fare gol straordinari. Un fuoriclasse che sta facendo la storia.»

Il suo pronostico per la finale?