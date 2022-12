Pelé incita il Brasile: «Guarderò la partita dall’ospedale e tiferò»

Anche dall’ospedale e nonostante le sue condizioni il campione non rinuncia a fare il tifo per il suo Brasile

Calcio d’inizio alle 20 per la sfida tra Brasile e Corea. Chi vince troverà ai quarti la Croazia che è passata dopo l’harakiri del Giappone ai rigori.

Come annunciato via twitter dalla Seleçao, ci sarà Neymar in campo dal primo minuto oggi

Olha só! Temos duas novidades entre os relacionados para a nossa decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 pic.twitter.com/Hj4Zpwd5Mt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

Neanche il Covid ha fermato Pelé che continua a tifare con forza per il suo Brasile. Le condizioni del campione hanno preoccupato molto i tifosi di tutto il mondo in questi giorni dopo il suo ricovero in ospedale e ancora di più oggi, dopo la notizia della sua positività al Covid, ma anche dal letto dell’ospedale Pelè ha voluto far sentire la sua voce per incoraggiare i verdeoro

“Nel 1958 camminavo per strada pensando di mantenere la promessa che avevo fatto a mio padre. So che oggi molti hanno fatto promesse simili e vanno anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Guarderò la partita dall’ospedale e tiferò per ognuno di voi. Buona fortuna”.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

Chegamos! Logo mais vamos para mais uma batalha! Vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 pic.twitter.com/hOQ8BBOiZS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022