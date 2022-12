Al cimitero di Lanus compare lo striscione “No sabe lo que perdieron”, il ricordo va subito alla famosa scritta affissa fuori al cimitero di Napoli

«Non sapete cosa vi siete persi», in Argentina copiano lo striscione dello scudetto del Napoli

In Argentina continuano i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale in Qatar. A Lanus, quartiere del distretto sud di Buenos Aires, appare uno striscione identico alla scritta che apparve al cimitero di Napoli dopo la vittoria del primo scudetto: “Non sapete cosa vi siete persi”. I sudamericani ricopiano la scritta scrivendo: “No sabe lo que perdieron”.

Cementerio de Lanús, Buenos Aires, Argentina campeón del mundo. ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 pic.twitter.com/dIVSiY9GmJ — Fernando Soriano ⭐️⭐️⭐️ (@ferosoriano) December 25, 2022

Il filo diretto tra Napoli e l’Argentina è evidente e non a caso la scritta appare proprio nella città che ha dato i natali a Diego Armando Maradona. Altra particolarità è il giorno: il 25 dicembre. Nel giorno di Natale gli argentini rendono omaggio ai defunti con la scritta che è diventata in poco tempo virale.

La gioia di tornare ad essere campioni del Mondo dopo 34 anni è ancora forte, i calciatori stanno ancora festeggiando insieme alla propria gente. Il risultato storico raggiunto da Messi e compagni è qualcosa che ha mosso un intero popolo che da otto giorni festeggia, non senza polemiche. Gli sfottò verso Mbappé del Dibu Martinez hanno creato più di qualche screzio. La petizione on line dei francesi per ripetere la finale, con la risposta degli argentini. La polemica legata all’arbitro Marciniak. Ma questo non interessa ai tifosi: i festeggiamenti continuano.