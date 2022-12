Napoli, Demme lavora in gruppo, per Rrahmani allenamento personalizzato in campo

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti e il club è tornato a pubblicare il report della seduta. Per Sirigu lavoro personalizzato in palestra

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il report della seduta, contenente anche informazioni sulle condizioni degli infortunati in squadra. Vi si legge che Demme ha sostenuto l’intera seduta in gruppo, Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo mentre Sirigu ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra.

Di seguito il report del club.

“Dopo il Winter Football Series ad Antalya, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Demme ha sostenuto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu”.

Oggi il Corriere dello Sport scriveva che Rrahmani potrebbe tornare in campo nell’amichevole contro il Lilla, almeno per uno spezzone di gara. Sarebbe una manovra di riavvicinamento al campionato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo nell’ultima parte del campionato prima della sosta per il Mondiale. Il quotidiano sportivo scriveva così del difensore del Napoli.

“E ora, il Villarreal di Reina e Albiol: da valutare, dicevamo, i progressi di Rrahmani e Sirigu, entrambi reduci da problematiche muscolari, e poi quelli di Demme, fuori con gli inglesi per un affaticamento. Secondo quanto confermato da Spalletti, tra l’altro, Rrahmani ricomincerà a lavorare con il pallone proprio in questa settimana:

l’obiettivo è che possa collezionare almeno qualche minuto mercoledì prossimo al Maradona con il Lilla”.