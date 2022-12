Messi contro Van Gaal: «Le sue squadre tirano solo pallonate»

Non solo Van Gaal, Messi attacca anche l’arbitro: «La Fifa però non può mettere un arbitro non all’altezza del suo compito»

Lionel Messi è felice perché l’Argentina va avanti nel Mondiale, ma le sue dichiarazioni dopo la vittoria ai rigori sull’Olanda sono un mix di soddisfazione e rabbia. Se l’è presa un po’ con tutti, dall’arbitro a Van Gal, allenatore dell’Olanda. Il tecnico, prima della gara aveva dichiarato:

«sappiamo come fermare Messi, lo faremo di squadra, non è inarrestabile».

Ebbene, secondo alcuni media argentini, Leo Messi avrebbe cercato Van Gaal a fine gara, e ai microfoni, nelle prime interviste dopo il match, avrebbe detto queste parole:

«Van Gaal vende fumo, dice che le squadre giocano bene ma sanno solo tirare pallonate».

Queste, invece, le dichiarazioni di Messi sulla direzione di gara dell’arbitro spagnolo, Mateu Lahoz:

«Ho provato molta rabbia, non doveva finire così. Non voglio parlare dell’arbitro perché poi vieni sanzionato, non puoi dire quello che pensi perché ti sanzionano. La Fifa però non può mettere un arbitro non all’altezza del suo compito».

A far saltare i nervi a Leo è stata la punizione che ha portato al 2-2, concessa al 100° minuto di gioco.

In generale, ovviamente, Messi non può che essere felice del passaggio del turno, per la sua Argentina. «Tanta gioia e sollievo, abbiamo faticato ma è normale ai quarti di finale – spiega il capitano dell’Albiceleste -. A un certo punto abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo superato l’ostacolo ed è impressionante. L’Argentina dimostra partita per partita che vuole essere protagonista, che capisce i momenti, che quando deve giocare, gioca… e quando deve correre, corre».