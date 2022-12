Messi conferma: «Domenica sarà la mia ultima partita con la Nazionale»

Il campione dopo la partita contro la Croazia: «Sono molto felice di chiudere il mio viaggio in un Mondiale con la mia ultima partita in una finale»

L’Argentina ha battuto in agilità la Croazia nella semifinale die Mondiali e ora aspetta di sapere chi sarà il suo avversario nella finale. Messi è diventato senza dubbio la stella e il trascinatore di questa Argentina, paragonato da molti a Maradona e punta a consacrarsi con la vittoria della Coppa del Mondo.

Domenica 18 dicembre, Lionel Messi giocherà la sua 26ª e ultima partita dei Mondiali. Giusto in tempo per diventare il giocatore più presente di sempre in assoluto nel torneo, staccando anche Lothar Matthaus. Al termine della sfida contro la Croazia lo stesso Messi a Olé ha dichiarato che quella di domenica sarà la sua ultima con la Nazionale

«Se domenica sarà la mia ultima partita a un Mondiale? Sicuramente sì. Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l’opportunità. E finire così è il massimo»

Come ti senti ad essere in una nuova finale di Coppa del Mondo?

«Molto felice di poter raggiungere questo obiettivo, chiudendo il mio viaggio in un Mondiale con la mia ultima partita in una finale. Tutto ciò che ho vissuto in questa Coppa del Mondo è qualcosa di molto eccitante, ciò che la gente ha vissuto, come la gente in Argentina si sta divertendo»

I record di Messi

Hai superato Batistuta per gol e hai raggiunto Matthäus nelle partite di Coppa del Mondo, lo sai?

«Come ho detto, quello che vogliamo tutti è altro. Va tutto bene, ma l’importante è riuscire a raggiungere l’obiettivo di gruppo, che è il più bello. Siamo a un passo dopo aver lottato tanto e cercheremo di fare del nostro meglio come fino ad ora per provare a farcela questa volta»