Macron in Qatar, l’ira della sinistra: «Ha un doppio standard di moralità»

Il numero uno dell’Eliseo Macron approda in Qatar per sostenere la nazionale di Deschamps chiudendo per qualche ora l’agenda relativa agli impegni internazionali e alle emergenze in patria. Il volo di Macron in Qatar ha destato l’ira della sinistra francese che lo ha prontamente accusato di doppia moralità. A riportare la notizia è Rai News

All’attacco il leader del Partito socialista, Olivier Faure: «Ho capito che i Mondiali non sono politici, ma vedo che, come sempre, Emmanuel Macron ha un doppio standard di moralita’ e valori. Quando sei agli ottavi, sei per i diritti umani; quando sei in semifinale, i diritti umani sono passati alla trappola.»

Una presenza ufficiale dello Stato francese che diventa ancor più problematica con i sospetti di corruzione che incombono sul Parlamento europeo. Per il deputato dei Verdi Je’re’mie Lordanoff «Il Qatar non può più essere considerato uno Stato amico, motivo per cui serve un gesto degno dello scandalo. Immaginate – attacca – che uno Stato straniero sia venuto a corrompere i funzionari eletti e il presidente lo abbia fatto. Secondo voi non si può dire niente?».

Macron assisterà alla finale della Coppa del Mondo in Qatar tra Argentina e Francia. Il numero 1 dell’Eliseo non è la prima volta che presenzia ad una competizione importante per la sua Nazione.