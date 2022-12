L’ex compagno di Cristiano Ronaldo allo Sporting: «Non mangiava con noi, viveva nel suo mondo»

il rumeno Marius Niculae parla di CR7: «Cristiano non era una persona socievole. Era difficile vederlo saltare i suoi allenamenti personali. Andava in palestra da solo».

Cristiano Ronaldo raccontato da chi lo ha conosciuto quando era ancora un ragazzo. L’ex compagno di squadra in questione è il rumeno Marius Niculae, classe 1981, che era allo Sporting Lisbona nel 2001, quando un giovanissimo Cristiano Ronaldo si faceva notare e cercava di trovare il suo posto nella squadra biancoverde. Parlando a Digi Sport Special, l’ex attaccante, che ha anche raccolto 43 presenze e 15 reti con la sua nazionale, ha fatto un ritratto di Ronaldo che dimostra come già da ragazzo il portoghese avesse delle priorità ben definite. Ma anche che spiega come questa sua etica del lavoro lo abbia portato a non farsi troppi amici. Queste le parole di Niculae su Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting:

«Cristiano non era una persona socievole. Cercavamo sempre di farlo venire a mangiare al tavolo con noi, ma stava sempre nel suo mondo, era difficile vederlo saltare i suoi allenamenti personali. Andava in palestra da solo. A volte quando finivamo di allenarci andavamo tutti quanti a mangiare, ma lui non veniva mai». E considerando quanto i pasti assieme siano parte della costruzione del gruppo, ci sta che il futuro cinque volte Pallone d’Oro non fosse esattamente inserito.

Per il suo ex compagno, CR7 ha sbagliato a concedere quell’intervista a Piers Morgan. E tutto il caos che ne è seguito potrebbe avergli creato problemi anche in nazionale: «Credo che il gruppo non lo abbia accettato tanto bene. Pepe è l’unico con cui sta bene, ho visto alcune foto e Bruno Fernandes lo ha evitato un pochino. Credo che Cristiano Ronaldo sceglierà l’Al Nassr o gli Stati Uniti. E poi, da quello che ho letto, credo che voglia dedicarsi al cinema e a Hollywood. Il posto giusto per una stella come lui!».