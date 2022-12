L’aggressione di Eto’o al reporter è legata alle accuse di brogli per Algeria-Camerun (L’Equipe)

Partita di qualificazione mondiale, gli algerini hanno accusato i rivali di aver corrotto l’arbitro. Una polemica che non accenna a placarsi

È diventato virale il video in cui Samuel Eto’o rifila un calcio a un giovane operatore video algerino. Alla fine di Brasile-Corea 4-1, il presidente della Federazione camerunense si dirige verso l’uscita dello stadio, e tra un selfie e l’altro prende a calci il reporter.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Dopo essere stato fermato dai membri della security, torna alla carica e quindi sferra questo colpo che manda a terra lo youtuber. Cosa ha detto a Eto’o per farlo arrabbiare così tanto? Non è molto complicato, infatti, capire cosa possa essere successo, o le parole usate. Almeno secondo L’Equipe.

Per L’Equipe bisogna tornare alla partita di ritorno tra Algeria e Camerun (1-2) qualificazione ai Mondiali. Dopo questa eliminazione, gli algerini hanno conservato un ostinato risentimento contro il Camerun e il loro presidente, l’accusa è che abbiano corrotto l’arbitro di quella partita. Da allora, sui social network imperversa una guerra di parole tra i due Paesi. Si insultano a vicenda e anche i giornalisti, tra loro, non perdono occasione per scoccare qualche frecciatina. La Federazione algerina ha inviato alla Fifa un fascicolo di cento pagine redatto da un’agenzia indipendente – utilizzata dalla stessa FIFA – per spiegare le loro ragioni.

All’epoca il ct algerino Belmadi accennò a “questo pesante dossier” che nei piani algerini avrebbe dovuto portare all’annullamento dell’incontro.

In Qatar Eto’o aveva già avuto un confronto aspro con un altro blogger che lo aveva apostrofato imbroglione e ladro.

Nassim Bessol, giornalista algerino, ammette a L’Equipe di essere stato sorpreso dall’aggressione . “Si sta esagerando”, spiega.

Scrive L’Equipe:

“È incredibile che una star del calcio africano, anche se deluso da un’eliminazione, offra questa immagine di sé. Il suo comportamento è da condannare. Ovviamente il blogger, diventato per molti un eroe nazionale, ha annunciato di sporgere denuncia”.