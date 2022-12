Kim è corteggiato dalle big d’Europa ma vuole rimanere a Napoli (CorSport)

Il difensore coreano sta benissimo con Spalletti e vuole vincere con la squadra. United e Liverpool dovranno fare i conti con la sua volontà di restare

Kim Minjae non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli, nonostante la corte delle big d’Europa, a partire da Manchester United e Liverpool. Il Corriere dello Sport ne è sicuro.

“lo United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola. La famigerata clausola rescissoria che sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l’estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anche Napoli e il Napoli gli piacciono tanto: d’accordo la clausola, d’accordo tutto, ma per traslocare c’è bisogno del suo consenso. Questo deve essere chiaro: e Minjae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere”.

Il difensore coreano del Napoli ha 26 anni ed è nel pieno della sua carriera. Vuole vincere con il Napoli.

“A 26 anni: Kim è giovane, è nel pieno. E, dicevamo, di fermarsi non ha alcuna intenzione: gioca nella squadra che sta dominando il campionato italiano e vuole arrivare in cima; e in Europa, beh, s’è già preso la soddisfazione di fare un figurone da esordiente assoluto, vincendo il girone e prendendosi con i compagni gli ottavi con due giornate d’anticipo. In orbita”.

United e Liverpool lo seguono con attenzione, c’è una clausola che si può esercitare per 15 giorni a luglio

“ma prima di tutto bisognerà fare i conti con la sua volontà: chiunque potrà esercitarla, ma non è detto che lui accetti. Anzi: la sua intenzione è quella di continuare a giocare con il Napoli il più possibile. Già. Si sente protagonista ed è al centro di un progetto ambizioso”.

Lo stesso Kim Min-Jae, in un’intervista alla tv coreana nel corso del programma You Quiz, qualche settimana fa, ha parlato delle voci di mercato che lo accostavano a Tottenham e Manchester United. Il difensore del Napoli si è detto molto infastidito dai rumors. Ha dichiarato:

“A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.