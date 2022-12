Kanté uomo mercato: lo vuole l’Al-Nassr ma anche il Barcellona

A gennaio Kanté entra negli ultimi 6 mesi di contratto con il Chelsea. Il club catalano potrebbe quindi prenderlo a parametro zero

Dopo le indiscrezioni dell’ultimo mese che vedevano Cristiano Ronaldo vicinissimo all’Al-Nassr in Arabia Saudita adesso è il turno di N’golo Kanté del Chelsea. A riportare la notizia è il Daily Mail che afferma la volontà dei sauditi nell’accaparrarsi uno dei centrocampisti più forti in circolazione.

I media inglesi riferiscono che il giocatore è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e i Blues non sarebbero intenzionati a prolungare l’accordo con il centrocampista Campione del Mondo del 2018.

Il motivo sembra essere l’infortunio rimediato a metà agosto che Kanté ancora deve smaltire a pieno. Nei giorni scorsi il suo allenatore Potter ha affermato che il francese resterà indisponibile almeno fino alla fine di febbraio o addirittura a marzo.

Nel frattempo però, riporta il Mail che oltre all’Al-Nassr c’è forte anche l’interessamento del Barcellona per Kanté. La squadra catalana pensa che l’operazione di mercato sia possibile, in più arrivando a parametro zero non graverebbe tanto alle finanze precarie del club.

Le risposte in merito al trasferimento di Kanté si avranno nelle prossime settimane quando entrerà negli ultimi 6 mesi di contratto con il Chelsea. Al momento ci sono solo voci e rumors di mercato con il giocatore che ancora deve esprimersi in merito a questa vicenda.