Juventus, le ventidue trattative su cui indaga la Procura (Gazzetta)

Da Emre Can al Borussia Dortmund allo scambio Pjanic-Arthur. Fino a Portanova, Tongya, Lungoyi, Parodi, l’ormai famoso Muratore

Sono ventidue le trattative condotte dalla Juventus a essere sotto la lente della Procura di Torino. Non si tratta solo di scambi: anche le cessioni di Emre Can e Muratore non convincono i pm. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in un articolo dove vengono elencate tutte le trattative sospette della Juventus prese in esame dai pubblici ministeri.

Le trattative in questione sarebbero:

Audero alla Sampdoria rappresenterebbe una più ampia “operazione di scambio”: il portiere ai blucerchiati per 20 milioni di euro, Peeters e Mulé in bianconero rispettivamente per 4 e 3,5 milioni.

La cessione di Spinazzola alla Roma per 29,5 milioni (che ha consentito alla Juve di iscrivere nel bilancio una plusvalenza da 25,898 milioni) è avvenuta, secondo i pm, contestualmente all’acquisto di Luca Pellegrini, pagato 22 milioni dai bianconeri.

Bonucci e Caldara nel 2018. Nell’agosto 2018, il Milan ha acquistato Caldara per 35 milioni dalla Juventus. Tale operazione è avvenuta contemporaneamente alla cessione di Bonucci – anch’essa per 35 milioni – proprio ai bianconeri.

Il 24 gennaio 2019, la Juventus ha ceduto Sturaro al Genoa per 18 milioni (iscrivendo così nel bilancio una plusvalenza da 13,615 milioni). Contestualmente, la Juve ha prelevato Zanimacchia per 4 milioni.

Il 26 gennaio 2019, i bianconeri Kameraj e Macek sono passati a titolo definitivo al Lugano, per una somma complessiva pari a 2,359 milioni, dette anche “Operazioni cuscinetto”

Il 2 luglio 2019, la Juve cedeva Andersson al Sion per 4 milioni. Il 4 gennaio successivo, i bianconeri hanno prelevato Cotter proprio dal Sion per una cifra pari a 4,912 milioni.

Scambio Pjanic-Arthur. Nell’estate 2020 il Barcellona ha acquistato Pjanic dalla Juventus per 60 milioni più 5 di eventuali bonus. I bianconeri hanno iscritto nella relazione finanziaria una plusvalenza pari a 43,722 milioni e hanno comprato, nello stesso giorno, il brasiliano Arthur per 72 milioni.

Cancelo e Danilo nel 2019. Il passaggio del terzino portoghese al Manchester City nell’estate 2019 ha portato 65 milioni nelle casse bianconere. La Juventus ha realizzato una plusvalenza di 30,442 milioni e, contestualmente, ha acquistato Danilo per 37 milioni. Entrambe le operazioni prevedevano una dilazione dei pagamenti in tre rate (una nel 2019, una nel 2020 e una nel 2021), le cui scadenze erano identiche tanto per il City quanto per la Juve

La cessione di Pablo Moreno al Manchester City: Sempre con i Citizens, nell’estate 2020, la Juventus ha chiuso l’affare Pablo Moreno. Il calciatore è passato agli inglesi per 10 milioni, i bianconeri hanno realizzato una plusvalenza pari a 9,5 milioni.

Nell’estate 2020, la Juventus ha venduto Sene al Basilea per 4 milioni, realizzando una plusvalenza pari a 3,909 milioni. I bianconeri hanno acquistato contestualmente Hajdari dal club svizzero, per una cifra pari a 4,380 milioni.

Sotto la lente degli inquirenti c’è la cessione di Lorenzo Loria al Pisa il 28 giugno 2020 per 2,5 milioni di euro, con una plusvalenza generata di 2,4 milioni, e il contestuale acquisto dal club toscano di Stefano Gori per 3,2 milioni.

Il 31 gennaio 2020 la Juventus cede Erik Lanini al Parma per 2,3 milioni più 0,5 di bonus al terzo punto conquistato dagli emiliani dopo il 1° febbraio e lo stesso giorno fa il percorso inverso Alessandro Minelli per 2,9 milioni. La plusvalenza generata è di 2,2 milioni.

Il 29 gennaio 2020 la Juventus cede alla Sampdoria in prestito Francofonte, Stoppa e Gerbi con obbligo di riscatto per un totale di 4 milioni. Nella stessa data, i bianconeri acquistano Vrioni per un importo di 4 milioni da pagare in tre rate. La plusvalenza complessiva è di 1,7 milioni.

La Juventus cede Edoardo Masciangelo in prestito al Pescara il 30 agosto 2019 con un riscatto fissato a 2,3 milioni. Il 24 gennaio 2020 gli abruzzesi esercitano l’opzione (plusvalenza da 1,5 milioni) e nello stesso giorno i bianconeri acquistano Brunori per 2,8 milioni.

Operazione con l’Amiens: Bandeira Da Fonseca genera una plusvalenza di 1.4 milioni

Il trasferimento a titolo definitivo al Borussia Dortmund di Emre Can avrebbe dovuto verificarsi dal 1° luglio 2020 mentre l’iscrizione della plusvalenza da 14,7 milioni è avvenuta nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2020.

Il 29 giugno 2020 la Juventus cede Muratore all’Atalanta per 7 milioni con una plusvalenza di 6,6. Questo acquisto, come ammesso dallo stesso Paratici agli ispettori, è stato l’adempimento morale successivo all’operazione che ha portato all’arrivo in bianconero di Kulusevski.

Il 28 gennaio 2021 la Juventus cede al Genoa Petrelli e Portanova per un totale di 18 milioni, rispettivamente 8 e 10, per una plusvalenza da 16,9 milioni. Pochi giorni dopo la Juventus acquisterà Rovella per 18 milioni.

Il 27 gennaio 2021 la Juventus vende Tongya al Marsiglia per 8 milioni, realizzando una plusvalenza da 7,7 milioni. Nella stessa data, Akè fa il percorso inverso sempre per 8 milioni.

Il 30 dicembre la Juventus acquista Lungoyi dal Lugano per 2,5 milioni. Poi l’11 gennaio 2021 la Juventus cede a titolo definitivo Monzialo alla squadra svizzera per 2,5 milioni, per una plusvalenza da 2,3 milioni.

Il 15 gennaio 2021 la Juventus cede Parodi alla Pro Vercelli per 1,3 milioni, operazione che genera una plusvalenza dello stesso importo. Contestualmente, fa il percorso inverso De Marino per 1,5 milioni.