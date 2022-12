Inter-Napoli, Inzaghi vuole sorprendere Spalletti schierando Lukaku e Lautaro (Gazzetta)

Il tecnico ha chiesto all’argentino di rientrare per accelerare la preparazione. L’intesa di Lukaku con Dzeko è da costruire, contro il Napoli servono certezze

Contro il Napoli, il 4 gennaio a San Siro, Simone Inzaghi vorrebbe tornare a schierare la Lu-La, ovvero Lautaro più Lukaku. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Lautaro più Lukaku, la Lu-La dei sogni interisti che è pure il rimpianto più grande nell’altalena della prima parte di stagione, è una possibilità reale e immediata. Anche nella sfida da cui passa il futuro nerazzurro, quella del 4 gennaio contro il Napoli lanciato in fuga”.

Inzaghi ha chiamato Lautaro chiedendogli di tornare ad Appiano, perché c’è bisogno di lui, scrive la rosea, e infatti l’attaccante argentino rientrerà oggi e domani tornerà ad allenarsi con i compagni.

“All’Inter tutti sanno poi che le possibilità di rimonta passano soprattutto dalla riconnessione della Lu-La sulle vecchie frequenze: sul lungo periodo, la coppia titolare non potrà che essere quella che è stata pensata d’estate. E, anche se serve tempo per trovare la vecchia intesa, dopo mesi volati via invano a causa dei guai fisici del belga, la tentazione di scatenarli insieme già col Napoli è forte: sarebbe una palla di demolizione lanciata contro la macchina di Spalletti e forse non prevista”.

Ovviamente la decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni: bisognerà valutare le condizioni di entrambi. Lukaku sembra dare risposte confortanti, oggi sarà testato con il Sassuolo, in amichevole. Al suo fianco ci sarà Dzeko.

“Per tornare in sé, però, Rom ha sempre bisogno di un assistente, di un altro attaccante con cui duettare e che esalti le sue virtù: con Dzeko sta dividendo con profitto gli allenamenti ad Appiano, e giocherà anche oggi col Sassuolo, ma con il Toro l’intesa arriva da molto lontano”.

Nel caso in cui non fosse possibile schierare la Lu-La, Inzaghi ha già pronta un’alternativa.

“Comunque, nello stesso tempo, il tecnico sta pensando a soluzioni alternative all’agognata Lu-La, se l’uso di Martinez alla fine venisse consigliato solo a partita in corso: il doppio centravanti Lukaku più Dzeko, che si rivedrà oggi al Mapei Stadium, sarebbe nel caso la soluzione più logica. Senza escludere l’idea di piazzare Mkhitaryan dietro a una sola punta, in versione di imprevedibile incursore. Nel caso di mossa armena, però, occhio al centravanti davanti a Micki: le prove di questi giorni farebbero più pensare a Dzeko, presente dal primo giorno di raduno”.