Oggi la squadra si allenerà con la Juve Stabia, sarà l’occasione per testare i nazionali rientrati dal Qatar e risolvere gli ultimi ballottaggi

Inter-Napoli, ancora qualche dubbio di formazione per Spalletti, soprattutto in difesa (CorSport)

Mancano cinque giorni alla partita di San Siro contro l’Inter e il Napoli fa le prove generali in un allenamento congiunto programmato per oggi insieme alla Juve Stabia, squadra già affrontata il 24 agosto al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive di manovre di avvicinamento in vista della ripresa del campionato. Sarà soprattutto l’occasione per testare i nazionali rientrati dal Mondiale, assenti nelle precedenti amichevoli giocate dal Napoli durante la sosta.

“Stavolta si tratterà di una seduta di lavoro per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l’Inter. L’occasione, ad esempio, per rivedere all’opera i Nazionali che sono rientrati la scorsa settimana e che durante le due amichevoli perse al Maradona erano ancora out dopo la fine del Mondiale. Spalletti potrà contare sull’intero organico dopo il graduale rientro in gruppo degli ultimi recenti infortunati”.

Spalletti non ha ancora deciso la formazione da schierare contro l’Inter.

“Sono ancora tanti i dubbi di formazione di Spalletti e questi giorni serviranno all’allenatore per risolvere gli ultimi ballottaggi e, in generale, per far crescere di condizione la squadra rispetto ai pesanti carichi di lavoro che si sono fatti sentire contro Villarreal e Lilla”.

“Spalletti ha ritrovato mercoledì anche Demme che è tornato a lavorare in gruppo. Mancava solo lui all’appello dopo i rientri di Rrahmani, prima di Natale, e Sirigu. Gradualmente sono stati inseriti anche Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano, i reduci dall’esperienza in Qatar che a differenza dei compagni si sono fermati solo per qualche giorno al termine del Mondiale. Tutti disponibili per Spalletti che valuta le scelte in vista di Milano riservandosi ancora qualche dubbio. Uno, ad esempio, riguarda la difesa, con Rrahmani che scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto che non è ancora sicuro di ottenere”.