“Cerchi Lukaku e trovi il solito Dzeko”. Lo scrive Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, commentando la vittoria dell’Inter per 1-0 in amichevole sul Sassuolo, con gol del bosniaco. Un test significativo, per Simone Inzaghi, che ha mandato in campo la formazione che affronterà il Napoli il 4 gennaio, alla ripresa del campionato a San Siro. L’unico cambiamento potrebbe essere Dumfries al posto di Bellanova.

Inzaghi si aspettava delle conferme da Lukaku. Il Corriere dello Sport non lo considera ancora brillante.

“Continuerà ad essere monitorato pure Lukaku, l’elemento più atteso e pure quello che deve essere trattato con maggiore cura. Come a Reggio Calabria, è rimasto in campo fin quasi al fischio finale: altri 83’ che portano il totale a 170 in due gare. Dal punto di vista del fiato, della tenuta, ci siamo. Per la brillantezza, invece, manca ancora qualcosa. Anche se, come contro la Reggina, Big Rom ha carburato nella ripresa, trovando finalmente spazio per una delle sue fughe, conclusa però con un tiro rimpallato in angolo. Niente gol, stavolta, ma ci è andato vicino anche in avvio, deviando a lato il cross basso di Skriniar, a conclusione di un’azione in cui l’Inter ha mostrato tutta la sua capacità di palleggio”.

Dzeko è apparso totalmente a suo agio.

“La sensazione è che il bosniaco abbia sfruttato al meglio la sosta e ora pare davvero in forma smagliante. Con Lukaku ancora non si può dire che ci sia una vera intesa. Nel senso che non si trovano e non si cercano come Big Rom e Lautaro. Attraverso i movimenti, però, sempre diversi e sempre funzionali, l’uno riesce puntualmente ad agevolare il compagno”.