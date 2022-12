Il video di Maradona che gioca a calcio tennis con un giovanissimo Messi

Nel 2005 Maradona e Messi giocarono insieme a calcio tennis con Carlos Tevez e l’attore argentino Dady Brieva. La partita fu organizzata da Diego in occasione di una puntata di “La noche del 10”, programma in 13 puntate all’epoca in onda sul canale televisivo di Buenos Aires, Canale 13. Nel video si vede un Maradona in perfetta forma fisica divertirsi con un giovanissimo Messi, allora 20enne.