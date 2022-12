Per la prima volta la Grand Boucle partirà dall’Italia, toccando l’Emilia Romagna e il Piemonte. Il presidente del Tour: «Era in già in programma nel 2014»

In occasione de “La volata vincente” è stato annunciato che il Tour de France 2024 partirà da Firenze. E’ la prima volta che parte dall’Italia. Il Tour finirà a Nizza e non a Parigi a causa dei giochi olimpici. A dare la notizia è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, insieme all’organizzatore del giro Christian Prudhomme. Il primo cittadino del capoluogo toscano si è detto entusiasta.

«È un sogno che inseguiamo da 15 anni è un evento storico, non era mai successo prima che il Tour de France, la più grande competizione internazionale di ciclismo, partisse dall’Italia. È una doppia soddisfazione perché parte da Firenze. È stato un grande lavoro di squadra è un sogno che si realizza. Siamo di fronte all’evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Per Firenze, la nostra area metropolitana, la Toscana e l’Italia è una promozione straordinaria come mai abbiamo visto, ma lo è anche per il mondo sportivo, ciclistico è un grande riconoscimento nel segno della storia del grande ciclismo italiano, di personaggi come Gino Bartali, Gastone Nencini. Firenze ha sempre creduto nel ciclismo e già nel 2013 ha dimostrato di saper organizzare i grandi eventi come i Mondiali».

Il capo del Tour de France, Prudhomme, commenta così la scelta:

«Quello che abbiamo vissuto a luglio in Danimarca ci mostra quanto il fervore del Tour de France possa essere esportato. È andando in questi paesi che troveremo nuovi fan. Ma non c’è Copenaghen o Bilbao possibile senza Castelnau-Magnoac e Lacapelle-Marival. Il Tour è grandi città all’estero, ma anche i nostri villaggi francesi. È questo assemblaggio che fa la sua forza. Veramente Firenze era la grande favorita nel 2014. Ma nel 2012 Bradley Wiggins aveva appena vinto la Parigi-Nizza, poi il Tour de France. Ai Giochi di Londra abbiamo visto tre personaggi: la Regina, James Bond e Wiggins in magliette gialle. Aveva finito di convincerci che dovevamo lasciare la Gran Bretagna nel 2014».