Il Napoli si prepara per il Villarreal

Kvaratskhelia si allena con i compagni. Solo personalizzato per Rrahmani. Sirigu solo palestra

Seduta d’allenamento mattutina per il Napoli di Luciano Spalletti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano l’amichevole contro il Villarreal – dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol – in programma domani – sabato 17 dicembre – alle 20:30 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Successivamente, altro test il 21 dicembre contro il Lille dell’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca alle ore 20 sempre al “Maradona”. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) gara fondamentale per gli obbiettivi stagionali delle due squadre. Questo il report dell’allenamento di questa mattina del Napoli:

«La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazione tecnico tattica. Successivamente, Khvicha Kvaratskhelia e compagni hanno effettuato lavoro tattico e chiusura di sessione con partita a campo ridotto. In infermeria invece: Amir Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato tecnico in campo. Allenamento personalizzato in palestra, invece, per il secondo portiere Salvatore Sirigu ancora non al top dopo i recenti problemi muscolari del portiere del Napoli. »