Il Napoli proprio non sa perdere (CorSport)

Dall’amichevole contro il Crystal Palace, Spalletti ha ricevuto diverse conferme. Ndombele è prontissimo. La difesa si è mostrata solida

Anche contro il Crystal Palace, come già accaduto con l’Antalya, il Napoli ha segnato tre gol. Ora, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, la squadra di Spalletti “può tornarsene in Italia con qualche appunto in più e un umore che resta immutato”.

Le due amichevoli in terra turca hanno seminato certezze, quando manca ormai pochissimo alla ripresa del campionato.

“Il 4 gennaio si avvicina, ormai ci siamo (il tempo vola) e il 3-1 con il Crystal Palace, affiancato al 3-2 con l’Antalya, irrorato da ulteriori segnali, amplia le conoscenze di Spalletti, rassicurato non solo dalla bontà del suo calcio ma pure dal rigore di una squadra che non sa perdere, ma proprio no”.

Spalletti ha ricevuto molte conferme, a partire dalla condizione di Ndombele e della difesa.

“Per ogni domanda, Spalletti ha ottenuto risposte: Ndombele è pronto, prontissimo, sembra essersi calato nelle sue funzioni – che sono ampie – e nella quale entrano una mezzala, un mediano, un play davanti alla difesa, tutto quello che fa di un centrocampista normale un poliedrico interprete delle varie fasi. E non è sparito Elmas, pure lui uomo-ovunque”.

Kvara non è ancora come all’inizio del campionato, ma migliorerà. Spalletti ha anche avuto conferme sulla solidità difensiva della squadra.

“ha potuto apprezzare una discreta solidità in una linea con Juan Jesus e Ostigard ma ancora senza Rrahmani e chiaramente senza Kim”.