Il Napoli: le dichiarazioni di Sirigu sono di novembre

Il comunicato: «Averle contestualizzate in questo periodo appare un esercizio non corretto e non deontologico».

Nella giornata di ieri sono state rilanciate alcune dichiarazioni di Salvatore Sirigu, nelle quali il portiere in massima tranquillità ha affrontato diversi temi. Parole che però sono state rilasciate lo scorso 15 novembre in occasione di un evento in ricordo di Davide Astori.

«Parlo di tutto, ma non di scudetto e classifica. A Napoli l’ambiente è ideale per una stagione di vertice, la piazza è calda e ci dà tanto. Dobbiamo proseguire così. Poi, si vedrà. È una mia opinione: sarà più dura ripartire in campionato per i club, meno per chi gioca. Anguissa, Zielinski, Olivera, Kim e Lozano sono tornati più motivati che mai. Il mister sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale. Siamo coesi e motivati. Anche in allenamento: arriviamo al campo che siamo carichi a mille, chiunque indossi la casacca fa benissimo. Da Kvaratskhelia, un fenomeno con tutti i colpi che deve diventare un po’ più egoista sotto porta, a Osimhen, forza fisica e mentale pazzesca, e Lozano, con la palla capace di fare qualsiasi cosa».

La Ssc Napoli in merito a tali dichiarazioni di Sirigu ha smentito la notizia data nella giornata di ieri. Lo ha fatto tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. Di seguito il comunicato del Napoli sulle dichiarazioni di Sirigu:

«In merito alle dichiarazioni di Salvatore Sirigu apparse in queste ore su alcuni organi di stampa, la SSC Napoli precisa che le stesse sono state rilasciate il 15 novembre scorso in occasione del ritiro di un riconoscimento da parte del calciatore. Averle contestualizzate in questo periodo appare un esercizio non corretto e non deontologico».

