Il Marocco compra i biglietti invenduti e li regala ai tifosi

10mila biglietti sono stati acquistati dalla Federcalcio marocchina e saranno regalati fuori allo stadio ai tifosi per assistere alla semifinale di questa sera contro la Francia

Era già una folla, quella prevista questa sera a Doha per la finale del Marocco contro la Francia, ma adesso arriva la notizia che la federcalcio del Marocco ha deciso di compare i tanti biglietti rimasti invenduti per la semifinale e di regalarli ai tifosi. Più di 10mila biglietti gratis.

Data l’eccezionalità dell’evento, il Marocco è la prima Nazionale africana a qualificarsi alle semifinali di un Mondiale, in Marocco non si parla di altro in questi giorni e i tifosi marocchini erano accorsi in massa per sostenere la propria Nazionale, sostenendo spese incredibili e sborsando cifre astronomiche per accaparrarsi i tagliandi. Il tutto per sostenere la propria squadra contro il colosso Francia.

Ora arriva la decisione della Federazione, 10mila e passa biglietti sono stati acquistati e verranno regalati dalla Federazione calcistica marocchina, in coordinamento con la Fifa e il comitato organizzatore del Mondiale. «Abbiamo comprato il resto dei biglietti invenduti nello stadio e li abbiamo distribuiti ai nostri tifosi nei pressi dello stadio Al Janoub», le parole del presidente della federazione marocchina Fouzi Lekjaa, gasato come non mai.