Il Coni: «Nessun nostro patrocinio al Festival del calcio» che dà a Moggi un premio alla carriera

II Comitato olimpico “diffida l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo e ne chiede l’immediata rimozione”

Festival del Calcio Italiano-Italian Football Awards 2022 che prevede anche un premio alla carriera per Luciano Moggi Il Coni smentisce di aver patrocinato ilche prevede anche un premio alla carriera per Luciano Moggi radiato in seguito a Calciopoli . Ecco il comunicato del comitato olimpico nazionale italiano presieduto da Giovanni Malagò.

Il Coni, in relazione ad alcune notizie diffuse “impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcio Italiano-Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. Lo fa sapere il Coni in una nota.

Il Festival del calcio italiano è giunto all’undicesima edizione, ed è in programma lunedì 19 dicembre.

È stato presentato a Salerno dal proprio ideatore Donato Alfani: l’appuntamento quest’anno è fissato nell’Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina (Salerno).

Come riportava l’Ansa:

Il premio è patrocinato dal Coni, dalle Leghe calcio, dall’Aia, dall’Ordine nazionale giornalisti e dal Comune di Altavilla Silentina. Questo l’elenco dei ‘best awards’ 2021/22:

portieri Vicario e Provedel; difensore: Di Lorenzo; centrocampista Lorenzo Pellegrini; attaccante: Immobile.

Miglior calciatore Di Lorenzo; miglior giovane Parisi; miglior gol Candreva; miglior procuratore Marco Sommella; miglior allenatore Pioli; miglior giovane tecnico: Italiano; miglior club Milan; miglior presidente Danilo Iervolino; miglior dirigente Paolo Maldini; miglior ds Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli; miglior arbitro Simone Sozza; miglior arbitro Var di Serie A, Aleandro Di Paolo; premio alla carriera a Corrado Ferlaino, Luciano Moggi e Franck Ribery; miglior giovane procuratore Luigi Liguori; premio alla carriera a Claudio Molinari (Adise). Questa, invece, la Top 11 di Serie A: Sepe; Faraoni, A.Bastoni, G.Mancini, Biraghi; Zaccagni, Barella, Ricci, Candreva; Immobile, Raspadori. Allenatore: Nicola.

I migliori della Serie B sono: Iannarilli, Pirola, Gaetano, Coda, Gatti, Fagioli. Moltalto. Miglior allenatore Pecchia, miglior allenatore giovane Grosso, miglior presidente Sticchi Damiani, miglior ds Corvino, miglior dirigente Galliani, migliore squadra Lecce. Miglior arbitro Cosso, miglior arbitro Var Marini, miglior esordiente Beruatto.

Top 11 Serie B: Paleari; Birindelli, Beruatto, Lucioni, Baschirotto, Partipilo, Zerbin/Sibilli, Acampora, Esposito, Donnarumma, Forte. Allenatore: Baroni. L’Ansa verrà premiata come miglior agenzia di stampa del 2022.