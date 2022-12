Gazzetta: Mancini pensa già all’Europeo 2024

Nelle ultime uscite il ct ha provato nuove soluzione tattiche con discrete risposte. Appuntamento il 23 marzo al Maradona contro l’Inghilterra per le qualificazioni di Euro24.

La Gazzetta analizza la situazione della Nazionale di Mancini, fra qualificazione all’Europeo in Germania e la Final Four di Nations League a giugno. L’Italia non può permettersi di essere ancora una volta l’esclusa eccellente.

“Un terzo fallimento consecutivo ci relegherebbe tra le nazionali di cui non si accorge più nessuno, qualificate o meno. Inammissibile per chi ha vinto quattro Mondiali, due dei quali nell’epoca moderna (1982 e 2006) e non come quelli dell’Uruguay dalla gloria centenaria”.

Il Mondiale in Qatar si è concluso e con lui anche un’epoca, si augura il quotidiano in rosa, che poi sottolinea come, nonostante l’assenza degli Azzurri al Mondiale, il Ranking Fifa non ci abbia relegato oltre il top 10 delle nazionali.

Focalizzandosi invece sul prossimo futuro di Mancini e dei suoi ragazzi la rosea scrive:

“Gli ultimi risultati sono stati discordanti. Mancini sta facendo qualche esperimento. Ha abbandonato il dogma del 4-3-3, ha avuto buone risposte dal 3-5-2, un po’ meno dal 3-4-3 che sembra piuttosto sbilanciato perché non abbiamo tanti esterni “ritornanti”. Il problema è che non c’è ricchezza di difensori, il 3-4-3 ci fa perdere uno dei mediani e il 3-5-2 obbliga a rinunciare agli esterni (anche se Chiesa e soprattutto Zaniolo si accentrano).”

A marzo ci saranno già le qualificazioni per Germania24. L’Italia si ritrova in gruppo con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Il format prevede 10 gironi, con le prime due di ogni girone che approdano direttamente alle fasi finali dell’Europeo. In totale saranno 24 le squadre ad andare in Germania, esclusa la nazionale di casa c’è posto per altre tre.

Saranno i playoff a stabilire le ultime ad andare a Euro24 e come scrive la Gazzetta:

“Per arrivare alle 24 finaliste serviranno i playoff tra le migliori di Nations (non ancora qualificate via gruppi) di Serie A, B e C. Se l’Italia arrivasse terza nel gruppo, avrebbe almeno il paracadute dei playoff in quanto finalista di Nations.”

Il 23 marzo sarà già Italia-Inghilterra in scena al Maradona di Napoli. La Gazzetta conclude:

“Gli eventuali playoff a marzo 2024. A dicembre, ad Amburgo, il sorteggio della fase finale. La fase finale si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Inaugurale a Monaco, finale a Berlino. Le altre sedi sono Dortmund, Gelsenkirchen, Francoforte, Stoccarda, Amburgo, Dusseldorf, Colonia e Lipsia. Siamo i campioni in carica, niente scherzi“.