Emery bacchetta Martinez: «Quando tornerà parleremo delle sue celebrazioni e del rispetto per gli avversari»

In conferenza: «Siamo orgogliosi di lui. Quando si prova una grande emozione è difficile contenersi ma voglio fermarmi a parlargli».

Durante la sua conferenza stampa il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha speso delle parole per il Dibu Martinez protagonista della finale della Coppa del Mondo 2022 con l’Argentina.

Emery ha spiegato di non ha condiviso certi atteggiamenti di Martinez e ha detto ai giornalisti che è intenzionato «a parlargli la prossima settimana. Quando sarà con noi, e sarà sotto la nostra responsabilità, potremo parlare».

Emery ha detto:

«Siamo orgogliosi di lui, ha vinto la Coppa del mondo ed è qualcosa di incredibile. Voglio che riposi perché, dopo la grande emozione e il duro lavoro, è giusto staccare qualche giorno. Quando tornerà gli parlerò. Quando si prova una grande emozione è difficile contenersi, ma gli parlerò delle celebrazioni e del rispetto degli avversari».

Emery è nuovo all’Aston Villa, subentrato in seguito all’esonero di Gerrard sulla panchina dei Villains lo scorso ottobre. Emery ha lasciato il Villarreal dopo 2 stagioni e mezzo in Spagna dove ha vinto anche la Uefa Europa League e la Supercoppa Europea con il Submarino Amarillo. Nelle uniche due partite con l’Aston Villa ha collezionato 2 vittorie in 2 panchine nella speranza di risollevare il club dopo i soli 12 punti raccolti da Gerrard durante l’avvio di campionato.