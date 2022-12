Dzeko: «Non mi aspettavo che il Napoli sarebbe andato così bene, spero rallenti»

A Sky Sport: «Napoli rappresenta tre punti, come ogni partita. Napoli o Empoli non cambia, ma un’eventuale vittoria ci darebbe una grande fiducia».

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in amichevole contro il Salisburgo. Ha parlato della squadra, della Champions e anche del campionato, con un occhio al Napoli, uno dei primi confronti che attendono l’Inter dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Dzeko ha detto che non si sarebbe aspettato un Napoli così forte.

«Bisogna dare tutto, conta la squadra. Qualsiasi cosa faccia un giocatore vale sempre meno di una vittoria della squadra. Io do sempre tutto me stesso. Non sono un giocatore che sa solo fare gol e che pensa solo al gol, penso al bene della squadra. Sono la persona più contenta quando vinciamo».

Dzeko ha parlato anche del Napoli.

«Napoli rappresenta tre punti, come ogni partita. Napoli o Empoli non cambia, ma un’eventuale vittoria ci darebbe una grande fiducia. Sono una squadra forte, sinceramente non mi aspettavo andassero così bene e vincessero 13 partite su 15. Spero rallentino».

Sulla Champions League:

«E’ la competizione più importante, noi giocatori ci sentiamo al meglio quando suona l’inno. Sicuramente lì vogliamo provare a fare grandi cose, ma prima ci sono campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. In Champions vogliamo a provare a fare di più dell’anno scorso».

Dzeko ha anche parlato del suo futuro.

«Sto bene all’Inter, penso ad allenarmi; a tutto il resto pensano gli altri. Cosa farò dopo il ritiro? Non mi preoccupa niente, non ci sto pensando e sinceramente non voglio pensarci. Sento ancora di poter dare tanto al calcio».