Demme ritorna in gruppo, sarà disponibile contro l’Inter

A Castel Volturno gli azzurri preparano la sfida del 4 gennaio. Oggi seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center con Demme

Diego Demme torna in gruppo per la felicità di Luciano Spalletti.

A Castel Volturno gli azzurri di Luciano preparano la sfida contro l’Inter di Inzaghi. Spalletti ha allenato l’Inter e sa perfettamente quale sarà l’ambiente che accoglierà i suoi ragazzi a San Siro. Per questo ha bisogno dell’apporto di tutti, anche dei tifosi sugli spalti.

Di seguito il report della seduta di allenamento odierna:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 svolgendo lavoro tecnico con l’ausilio di porte piccole. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1, e una seconda parte in seduta tecnico tattica. Chiusura di allenamento con una serie di partitine a tema. Demme ha svolto seduta in gruppo. Domani seduta mattutina.”

Negli ultimi tempi intorno a Demme giravano rumors circa la sua poca soddisfazione verso il minutaggio che Spalletti gli ha concesso. A parlarne è stato il suo agente:

“Demme è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti i giocatori ha voglia di giocare di più, ma quale calciatore non vorrebbe giocare di più? Chi non ha questa voglia è meglio faccia qualcos’altro. Non è solo un discorso economico. Il Napoli in questo momento è una macchina perfetta, almeno fino alla sosta è stato così ed è naturale che per lui non ci sia spazio. Ci sono equilibri e una situazione molto chiara. Il Napoli è contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri. Poi è ovvio che lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Ha sempre fatto il bene del Napoli, ma chiaramente gli piacerebbe giocare di più”.