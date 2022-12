L’agente di Demme: «Ci sono tanti club interessati anche all’estero, il Napoli lo tiene volentieri»

A Tuttomercatoweb.com: «Lo conoscono, se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Vorrebbe giocare di più»

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com parlando del futuro del centrocampista del Napoli, al rientro da un infortunio.

“Demme è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti i giocatori ha voglia di giocare di più, ma quale calciatore non vorrebbe giocare di più? Chi non ha questa voglia è meglio faccia qualcos’altro. Non è solo un discorso economico. Il Napoli in questo momento è una macchina perfetta, almeno fino alla sosta è stato così ed è naturale che per lui non ci sia spazio. Ci sono equilibri e una situazione molto chiara”.

C’è in Italia un club più avanti rispetto agli altri?

“Ci sono tanti club interessati a Demme anche all’estero. Proprio per il tipo di ruolo: lui è un centrocampista centrale ma in mediana può ricoprire tutti e tre i ruoli. E’ brevilineo e va in forma abbastanza presto. E’ un giocatore che cattura attenzioni importanti”.

Quali sono le condizioni per portarlo via da Napoli?

“Ma no, non ci sono delle condizioni. Il Napoli è contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri. Poi è ovvio che lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Ha sempre fatto il bene del Napoli, ma chiaramente gli piacerebbe giocare di più”.

Intanto, oggi Demme ha lavorato in gruppo, con il resto dei compagni di squadra del Napoli. Il report relativo all’allenamento pubblicato dal club di De Laurentiis recita:

“La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Demme ha sostenuto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu”.