Del Piero torna alla Juve: Elkann e Ferrero lo vogliono come vice presidente

Lo scrivono Gazzetta e La Stampa. L’ex capitano è stuzzicato dall’idea di tornare a casa, ma vuole conoscere il progetto e avere un ruolo non di facciata

Alex Del Piero sta per tornare alla Juventus. John Elkann lo vuole subito nel Consiglio di Amministrazione del club bianconero e Ferrero è pronto a chiamarlo per offrirgli l’incarico di vice presidente. Lo scrivono Gazzetta dello Sport e La Stampa.

“La Juventus agli juventini: è questa l’idea del nuovo management della Signora, che non è ancora entrato ufficialmente in carica (la nomina del nuovo Cda è prevista il 18 gennaio) ma si è già messo al lavoro. Poche ore dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, Exor ha comunicato il nome del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, la cui prima mossa potrebbe essere appunto quella di proporre la carica di vice al vecchio capitano“.

Alla Juve serve una figura carismatica e forte che possa prendere il posto di Nedved per aiutare Cherubini e Allegri nella gestione sportiva.

“Ferrero oltre a essere un uomo di fiducia della famiglia Agnelli è un grande tifoso della Juventus e sa bene che cosa rappresenti Del Piero per la gente della Juventus. Ale è un simbolo e un concentrato di Dna bianconero, ha dimostrato negli anni attaccamento alla maglia (scendendo anche in B) e ha un forte appeal dirigenziale. Perciò Ferrero proverà a tirarlo dentro fin da subito: entro il 20-25 dicembre andrà presentata la lista dei componenti del nuovo Cda e il presidente designato spera di poter inserire Del Piero per affidargli poi la carica di suo vice”.

Del Piero, intanto, è a Doha, dove fa il commentatore del Mondiale per Bein Sport. La Gazzetta dello Sport scrive che “è stuzzicato dall’idea”, ma che “vuole conoscere il progetto, capire nel dettaglio quali saranno il volto e le ambizioni della nuova società, vuole avere un peso nella rinascita di un club che ha amato più di ogni altra cosa e che soffre a vedere così in difficoltà”.