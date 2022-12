Conte: «Sono felice al Tottenham, per il rinnovo c’è ancora tempo»

In conferenza: «Non sono preoccupato per lo stato d’animo di Kane. Stiamo parlando di un attaccante di livello mondiale».

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa commentando anche la situazione di Harry Kane, tornato dal Mondiale in Qatar molto deluso per aver sbagliato il rigore decisivo nei quarti di finale contro la Francia. Conte ha detto di non essere preoccupato per lo stato d’animo del suo giocatore.

«Stiamo parlando di un attaccante di livello mondiale. Si sa com’è il calcio: si possono avere momenti emozionanti e momenti in cui si è un po’ delusi perché hai sbagliato un rigore. Come giocatore non ho mai sbagliato un rigore perché non l’ho mai tirato, perché sono stato un vero disastro, ma ho perso una finale di Coppa del Mondo contro il Brasile ai rigori e penso che chi viva questo momento sia davvero deluso».

In compenso, nel Tottenham c’è Cristian ‘Cuti’ Romero, vincitore della Coppa del Mondo con l’Argentina. Conte ha dichiarato:

«In finale si può vincere, si può perdere. Da un lato, siamo delusi ma siamo felici per Cuti perché è stata la sua prima volta a diventare campione del mondo».

Richarlison è tornato dalla Coppa del Mondo con un infortunio al tendine del ginocchio e dovrebbe restare fuori per altre quattro settimane. Anche Lucas Moura è indisponibile, ancora alle prese con il problema al tallone che lo ha perseguitato per tutta la stagione. Rodrigo Bentancur è sospeso. Conte ha detto che gli Spurs cercheranno rinforzi nel mercato di gennaio, ma solo se si adattano alla solita politica di trasferimento.

«Giocatori giovani, non con grandi stipendi. I giocatori nella visione del club».

Per quanto riguarda il suo futuro, Conte è parso riluttante a rivelare i dettagli delle trattative per estendere il suo contratto, in scadenza a giugno, anche se c’è un’opzione per un altro anno.

«Quello che posso dirvi è che sono davvero felice di lavorare qui e ho un ottimo rapporto con il club. Parliamo ogni giorno e cerchiamo in ogni situazione di trovare la soluzione migliore. Abbiamo sei mesi per stare insieme, per goderci la situazione e poi troveremo la soluzione migliore. Ma sono davvero felice qui. Questo è molto, molto importante per me».

Il Tottenham affronterà i rivali londinesi del Brentford nel Boxing Day, alle 12.30.