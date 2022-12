Colucci festeggia 50 anni: «In quale calciatore mi rivedo? In quelli che non mollano mai»

L’allenatore della Juve Stabia a LaCasadiC.com: «Il nostro è un lavoro di perseveranza per raggiungere l’obiettivo prefissato, il mantenimento della categoria».

Incroci che portano tutti a Napoli quelli fra Colucci, il Napoli stesso e Ancelotti, ex allenatore degli azzurri. L’allenatore della Juve Stabia compie oggi 50 anni e festeggia insieme al suo gruppo sia il compleanno che la fantastica stagione fin qui compiuta dal club. Quarti nella classifica del girone C di Serie C, davanti ci sono solo Catanzaro, Crotone e Pescara. Una stagione iniziata con obiettivi più modesti e che adesso Colucci è chiamato a portare a casa.

L’allenatore in un intervista a LaCasadiC.com ha dichiarato:

«Tifosi straordinari. In quale calciatore mi rivedo? In quelli che non mollano mai. Questo è un fattore importante anche per raggiungere livelli alti come la Serie A. Il nostro è un lavoro di perseveranza nel quotidiano per raggiungere l’obiettivo prefissato, che è innanzitutto il mantenimento della categoria. È finito un girone d’andata soddisfacente, abbiamo vinto contro la Gelbison nella prima di ritorno e ora vogliamo continuare così».

E ancora sul gruppo:

«Il nostro è un gruppo fantastico, sono contento del rapporto che si è creato con la tifoseria. È bello quando i ragazzi raggiungono la curva per salutare i nostri tifosi, al di là del risultato».

Colucci è stato allenato da Ancelotti:

«Non pensavo potesse vincere così tanto, ma non perché non fosse già un allenatore straordinario dai tempi della Reggiana. Parliamo di un’impresa leggendaria aver vinto in cinque campionati diversi in Europa e alzato un numero di Champions che faccio fatica a ricordare. Quello che mi sento di dire è che il Carlo di oggi è lo stesso dei tempi della Reggiana, capace ci coinvolgere sempre tutti. Sono orgoglioso di poter raccontare ai miei nipoti che mi ha allenato».

A breve per Colucci ci sarà ancora il Napoli con un allenamento congiunto dei suoi con i ragazzi di Spalletti a Castel Volturno:

Il Napoli comunica che la “notizia” apparsa su alcuni siti locali secondo la quale ci sarebbe un’amichevole al Maradona contro la Juve Stabia è falsa. La società sta lavorando a un semplice allenamento congiunto a porte chiuse a Castel Volturno. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2022