Bianchi: «Qualcuno è preoccupato per la ripresa del Napoli? Sono gli altri che si devono preoccupare»

A Radio Marte: «Il Napoli finora ha fatto qualcosa di eccezionale. Se continuerà così sono le altre che devono “stracorrere” per raggiungere il Napoli»

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nell’ambito del programma Marte Sport Live. Ha parlato della ripresa del campionato dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.

“In passato la ripresa post natalizia mi ha creato più di qualche problema, perché tornavano da voli transoceanici diversi calciatori importanti. In questo caso la sosta lunga per questo Mondiale è tutta un’altra cosa, atipica, non si può sapere cosa produrrà. C’è stata una preparazione, poi le partite, poi lo stop, un’altra preparazione per il Mondiale e ora per la ripresa. Difficile prevedere cosa accadrà”.

Bianchi ha parlato anche del Napoli. Non è parso preoccupato degli effetti della sosta sulla cavalcata della squadra di Spalletti in campionato.

“Qualche tifoso è preoccupato per la ripresa? Sono gli altri che si devono preoccupare, il Napoli sinora ha fatto qualcosa di eccezionale, sia nei risultati che nel gioco. Se gli azzurri continuano così sono le altre devono “stracorrere” per raggiungere il Napoli, poi nel calcio ci sono sempre le insidie, ma per ora il Napoli è la squadra da battere. Del resto è una squadra che ha dato continuità di valori, di risultati e di gioco da anni, non è un team che si affaccia improvvisamente al vertice della serie A, è da tempo una grandissima realtà, anche in Europa che non ha paura di nessuno, non vedo lacune in questo Napoli”.

Bianchi ha risposto anche ad una domanda sul paragone tra Messi e Maradona.

“Il paragone Messi-Maradona? Mi fa sorridere, è più un gioco giornalistico. Ogni epoca ha il suo fuoriclasse, per me ovviamente, anche per quello che ho vissuto con lui, Maradona è unico e il migliore di sempre, ma è giusto che tutti gli appassionati beneficiano dei propri fuoriclasse, sperando che ce ne siano ancora in futuro. Un museo del Napoli? Non è che mi piacciano tanto, penso più al futuro che al passato, ma immagino che ai tifosi possa piacere”.