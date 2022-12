Berlusconi: «Se vincete con Juve o Milan vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie»

Il presidente del Monza ha dato show come al solito alla cena di Natale con la squadra e gli sponsor

Silvio Berlusconi è inarrestabile. Il presidente del Monza non accenna a fermare i suoi entusiasmi e lo ha fatto anche ieri sera alla cena di Natale all’U-Power Stadium di Monza con gli sponsor e la prima squadra.

«Ora arrivano Juventus, Milan eccetera, io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie»

Berlusconi ha rimarcato il valore della scelta di mettere in panchina Raffaele Palladino dopo aver esonerato Giovanni Stroppa:

«Una serata speciale con il mio AC Monza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per scambiarci gli auguri di Natale. Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo»

Berlusconi ha concluso dicendo

«Il Monza a 110 anni dalla sua fondazione è riuscito per la prima volta a entrare in serie A e siamo sicuri di offrire ai nostri sostenitori e ai nostri spettatori un gioco molto speciale. Il signor Galliani è molto ambizioso e ha cominciato a mettermi nella testa che dobbiamo vincere il campionato Abbiamo un gruppo forte, un ottimo allenatore e obiettivi ambiziosi. Sono contento di partecipare alla cena per gli auguri di Natale con gli sponsor»