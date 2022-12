Ansu Fati: «Mio padre lasciò la Guinea per lavorare in Europa, l’ho conosciuto a sei anni»

A L’Equipe: «è grazie a lui se sono qui adesso. Da bambino giocavamo con la palla che facevamo con i calzini. In Europa ho visto i primi edifici»

Su L’Equipe una lunga intervista ad Ansu Fati, attaccante del Barcellona e della Nazionale spagnola. Racconta la sua storia: nato in Guinea, è naturalizzato spagnolo. Racconta di essere cresciuto a Bissau, la capitale, con madre, fratelli, sorelle, cugini e nonna materna, tutti insieme in una casa.

«Ho iniziato a giocare per strada con i miei cugini quando avevo 3 anni. In Guinea-Bissau, i bambini hanno questa libertà, praticamente non appena iniziano a camminare. Ricordo che mia madre mi chiamava quando la cena era pronta. Di solito giocavamo a piedi nudi. Quelli che avevano un po’ più di mezzi avevano sandali di plastica. Prendevamo i calzini, li arrotolavamo uno con l’altro per fare un pallone e giocavamo. Di tanto in tanto riuscivamo a recuperare una palla di gomma».

All’età di sei anni, nel 2009, si trasferì con la madre e i fratelli in Andalusia, per raggiungere suo padre, che lavorava lì da tempo.

«Non conoscevo mio padre. Avevo visto alcune foto di lui e avevamo parlato al telefono di tanto in tanto, ma questo è tutto. Sono corso tra le sue braccia quando ci siamo incontrati all’aeroporto di Siviglia. Era andato da solo a guadagnare soldi in Europa quando ero un ragazzino. Voleva che avessimo una vita migliore. Avrebbe potuto andarsene e dimenticarsi di noi, come fanno gli altri, ma ha lavorato duramente, dalle 6 del mattino fino a sera, per poterci far venire. Apprezzerò sempre il sacrificio che mio padre ha fatto per noi. È grazie a lui che sono qui oggi. Era un calciatore professionista in Guinea-Bissau e andava in Portogallo di tanto in tanto per giocare tornei. Dice sempre a mio fratello Braima (più vecchio di quattro anni) e a me che il nostro talento viene da lui».

Ansu Fati e la famiglia andarono a vivere ad Herrera, vicino Siviglia.

«Non avevo mai visto edifici in vita mia prima di arrivare lì. All’inizio, non uscivamo molto di casa perché non conoscevamo nessuno e non conoscevamo la cultura locale. Ci siamo dovuti adattare. A poco a poco, abbiamo avuto modo di conoscere i nostri vicini e le persone che hanno aiutato mio padre quando è arrivato. Ci hanno dato i vestiti perché faceva freddo durante l’inverno e non eravamo attrezzati. Ho iniziato la scuola due mesi dopo il nostro arrivo. Sono stato iscritto con bambini di età inferiore a un anno, perché non parlavo ancora spagnolo ma creolo. Non sapevo nemmeno leggere, ma ho imparato in fretta. Mi sono applicato perché sapevo che se non fosse stato così mio padre avrebbe potuto arrabbiarsi. Un giorno, siamo andati a giocare con mio fratello Braima al Polideportivo del comune dove i bambini si incontrano nel pomeriggio. Non conoscevamo nessuno. E nemmeno loro ci conoscevano. Ma, il giorno dopo, tutti parlavano di noi. Nessuno poteva batterci».

Ansu Fati racconta che dopo poche settimane dal suo arrivo iniziò a giocare con l’Herrera e, alla fine del 2010, si ritrovò al Sevilla con il fratello Braima. Un anno dopo, li cercò il Barcellona, entrambi. Il fratello riuscì ad andarci subito, lui dovette aspettare un anno, per un problema burocratico. Nel frattempo ebbe anche un contatto con il Real Madrid, ma la scelta ricadde sul Barcellona. Racconta l’arrivo nel club, nel 2012.

«Ricordo di aver visto La Masia in fondo, poco prima di arrivare a Barcellona. Più ci avvicinavamo, più mi sentivo nervoso. All’inizio non ero sicuro di voler venire e, dopo una settimana, non volevo più andarmene! (…) Le strutture erano molto moderne. C’era una sala giochi con ping pong, biliardo… Cose che non avevo mai visto prima. È stata un’esperienza incredibile vivere a La Masia e lavorare con formatori eccezionali. Ho imparato a giocare per strada, poi, in Andalusia, ho partecipato a tornei di futsal, dove si doveva dribblare molto. All’epoca, mi piaceva fare scatti sombrero e flip-flap. Ma Marc Serra, il mio primo allenatore a La Masia, mi ha fatto capire subito in quale club ero approdato e che, durante le partite, dovevo rispettare i miei avversari. Mi ha anche incoraggiato a segnare più gol e a smettere di fare questo tipo di gesti superflui».

Poi, finalmente, anche Ansu Fati fu convocato per giocare in prima squadra.

«Quando sono entrato nello spogliatoio e ho visto Luis Suarez, Leo Messi e tutti gli altri, non potevo crederci. Mi sono seduto senza emettere un suono. Ho pensato che fosse solo per una volta, perché spesso accadeva che i compagni di squadra salissero con le A per fare numero. Ma il giorno dopo mi è stato chiesto di tornare».

E dopo tre allenamenti arrivò anche la convocazione per la partita contro il Betis. Si stava avverando un sogno.

Ansu Fati racconta cosa fece Messi dopo quel debutto col Betis Siviglia.

«Dopo la mia partita di debutto contro il Betis Siviglia, Leo Messi ci aspettò nello spogliatoio per congratularsi con noi per la vittoria. Quando sono arrivato, con mia sorpresa, mi prese tra le sue braccia! Il fotografo del team ha scattato una foto di entrambi e, poi, Leo l’ha messa sul suo Instagram. Con tutti i follower che ha, ovviamente, a molte persone è piaciuta l’immagine e ha iniziato a seguirmi. Dopo di che, ho ricevuto milioni di notifiche sul mio cellulare, è stato pazzesco. Non dimenticherò mai questo gesto, gli sarò eternamente grato per questo. Per un giocatore della sua dimensione fare questo è qualcosa di molto importante per me. Tengo la foto preziosamente a casa, per sempre. Ricordo che Ronaldinho lo ha sostenuto un po’ allo stesso modo nei suoi primi giorni. Ha fatto la stessa cosa con me. Questa è stata una vera fonte di motivazione aggiuntiva per me».

La scelta per la Nazionale è ricaduta sulla Spagna, anche se avrebbe potuto giocare per la Guinea-Bissau o il Portogallo, dove aveva vissuto il padre.

«Per me è stato abbastanza facile scegliere la selezione spagnola. Sono cresciuto in Spagna, ho trascorso la maggior parte della mia infanzia lì, i miei amici e la mia cultura sono spagnoli».