Al-Khelaifi a Juve, Real e Barcellona: «Non vi piace la Champions? Non giocatela»

In un’intervista a Sky Sports Uk: «La Superlega? Nessuno parteciperebbe a un simile torneo, nemmeno i loro tifosi la vorrebbero»

Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain che è tornato a criticare il progetto Superlega portato avanti da Juventus, Real Madrid e Barcellona. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a Sky Sports Uk, intervista in cui ha criticato ancora una volta la nuova organizzazione che potrebbe prendere piede nei prossimi anni. Queste le parole di Al-Khelaifi sui club coinvolti nella Superlega:

«Io chiedo semplicemente a questi tre club – “cosa volete?” – spiega – Non vi piace la Champions League come è ora? Non giocatela, fate solo i campionati. Se a me non piace una cosa, non la faccio. È semplice. Bella competizione con tre squadre»

Il numero uno del Psg, che guida anche l’Eca (European Club Association, la lega dei club europei), è convinto che anche in futuro nessuno seguirà i bianconeri e le due spagnole: «I fan del calcio non permetterebbero mai la fondazione della Superlega. Nessuno prenderebbe parte a questo torneo e nessuno andrebbe allo stadio. Nessuno organizzerà nulla»