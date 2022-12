Adani e la fine con Sky: «Non me l’hanno mai spiegato. Il rapporto si è raffreddato, poi si è interrotto»

Al Corsera: «Non era previsto che commentassi la finale. Non ce l’ho con Allegri, due volte ho interagito con lui, due volte si è tolto l’auricolare e se n’è andato».

Nell’intervista a Daniele Adani al Corriere della Sera c’è spazio anche per i ricordi della sua vita da commentatore sportivo. Adani ha voluto ricordare il suo periodo a Sky e di come i rapporti si sono incrinati. Adani aveva anche rifiutato il ruolo di vice allenatore di Mancini quando era all’Inter. Queste le sue parole:

La Rai non le farà commentare la finale dei Mondiali.

«Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché».

La finalina per il terzo posto non è da Adani.

«Non era previsto che commentassi la finale. Ho fatto 14 telecronache. Un’esperienza stupenda; già mi manca. Una grande spedizione: Donatella Scarnati, Alessandro Antinelli e tutti gli altri hanno fatto un lavoro straordinario».

Adani su Fabio Caressa

Fabio Caressa le ricorda che un conto è commentare per gli appassionati di Sky, un altro per il pubblico generalista.

«L’ho sentito dire anche in Rai. Ma pure il pubblico generalista è appassionato di calcio. Legga i messaggi che ricevo. Decine al giorno. Mi scrivono per ringraziare, commentare, chiedere aiuto…».

Lei aveva iniziato ad allenare.

«Mancini mi chiese di fargli da vice all’Inter. Ma lavoravo già a Sky, e avevo dato la mia parola».

Cosa è successo tra Adani e Sky?

Perché con Sky è finita?

«Non lo so. Non me l’hanno mai spiegato. Il rapporto prima si è raffreddato, poi si è interrotto».

Adani spiega il suo rapporto con Allegri:

Perché ce l’ha tanto con Allegri?

«Non ce l’ho con Allegri. Per due volte ho interagito con lui, per due volte si è tolto l’auricolare e se n’è andato».

Cosa gli rimprovera?

«Non si è evoluto. Lo farà, ne sono certo. Per ora, non mi piace come gioca e non mi piace come parla. Corto muso… Allegri non ha capito che il calcio contemporaneo deve dare emozioni».