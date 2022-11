Una tifosa sale sul bus della Nazionale, Bonucci la caccia (VIDEO)

Sta facendo molto rumore, sui social, il video pubblicato su TikTok da una tifosa dell’Italia. La donna dichiara di essere stata invitata dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, a salire sull’autobus su cui la squadra è in partenza per il prossimo impegno con l’Austria ma di essere stata cacciata dal capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci.

La tifosa pubblica il suo video con la didascalia eloquente:

“L’allenatore ti invita a salire, ma Bonucci ti caccia”.

Tra le voci di sottofondo si sente distintamente il richiamo di Bonucci: “Scendi”. A cui la tifosa risponde: “Mi hanno detto che potevo salire”. Bonucci insiste: “No, no, scendi, vai, fuori”. Tra gli sguardi dei compagni che restano seduti ai loro posti.

😳A fan was invited to the Italy bus by Mancini but was kicked out of it by Bonucci, according to the video and what he said on his TikTok account

You can hear and see Bonucci screaming “you! no no no, get out” pic.twitter.com/xPwrxh5RvW

— Juve Canal (@juve_canal) November 19, 2022