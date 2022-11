Tebas su Messi: «Fu un errore mandarlo via»

All’Olè Sports Summit: «Mi manca. Speriamo che torni, sarebbe un bene anche per lui. Proseguire quel matrimonio lo avrebbe aiutato molto»

Il presidente della Liga Tebas è tornato a parlare dell’addio di Messi dal Barcellona. Il presidente lo ha fatto in occasione dell’Olè Sports Summit, organizzato dal quotidiano Olè, dove ha risposto ad alcune domande sul futuro del calcio ed ha speso delle parole sul fuoriclasse argentino. Queste le parole di Tebas su Messi:

“Penso che Messi non manchi solo nella Liga, ma nel calcio, perché il campionato francese è quello che è, giusto? E non c’è più, penso che non importa quanto sia al PSG, è seguito molto meno di quando era al Fútbol Club Barcelona. Pertanto, al calcio manca Lionel Messi e speriamo che faccia un grande Mondiale, perché lì potremo rivederlo tutti. Non vedo tutti i tifosi che guardano il PSG contro il Nantes. Con il Barça, all’interno di un campionato lo vedevo molto più spesso”.

Tebas ha aggiunto:

“Mi manca, non so se farà un ultimo ritorno, dipenderà da lui, speriamo torni, soprattutto sarebbe anche un bene per lui tornare nel calcio spagnolo, soprattutto nella squadra che è sempre stata la squadra che ha visto nascere. Perché credo sia stato un errore anche per lui, secondo me, rompere quel matrimonio, quell’alleanza da quando è nato nel calcio, perché lo avrebbe aiutato molto con continuità, come il marchio Messi-Barca, che è molto importante per un giocatore”

Tebas ha anche speso delle parole sull’altro fuoriclasse che ha lasciato il campionato spagnolo, Cristiano Ronaldo. Il presidente ha aggiunto che sarebbe più felice di un ritorno della Pulga rispetto a quello del portoghese:

“E Cristiano Ronaldo, beh, penso che Messi debba tornare prima di Cristiano… Ma se ne sono andati e siamo ancora ai massimi livelli, giusto?”.