«Se sarà un problema perdere più calciatori? Non giocando partite di alto livello si può perdere la condizione di qualche calciatore, quelli che andranno al Mondiale rimarranno belli carichi»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per presentare l’importante partita di campionato di questo sabato contro l’Atalanta di Gasperini. Gli azzurri, che hanno conquistato il primo posto nel Gruppo A di Champions League ma che hanno visto a Liverpool interrompersi una striscia d’imbattibilità che durava da aprile, vogliono consolidare il primato anche in Serie A e mettere a distanza di sicurezza i bergamaschi, secondi in classifica a cinque lunghezze dagli azzurri.

A questo link la conferenza integrale di Spalletti.

Gli viene chiesto del Mondiale. I calciatori del Napoli impegnati potrebbero salire, visto che Ndombelé è in odore di convocazione.

«Io non vedo vantaggi e svantaggi, è un periodo che dobbiamo passare tutti. Qualcuno ha calciatore in più. Poi, certo, non giocando partite di alto livello si può perdere la condizione di qualche calciatore invece al Mondiale rimarranno belli carichi anche se ci saranno fatiche superiori. Per cui dipende da tantissime cose, sul tipo di calciatori, andrebbero fatte valutazioni individuali. Non temiamo quel periodo lì, abbiamo una squadra sana, i calciatori che sanno quelle che sono le situazioni che andiamo a vivere. Dovranno gestirsi e andare a metterci anche un po’ di qualità professionale. Per essere professionisti al 100% bisogna avere anche un comportamento corretto fuori dal campo. E noi abbiamo molti calciatori che sono anche allenatori di se stessi».