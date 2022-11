Ndombele è tornato in corsa per i Mondiali, lo scrive L’Equipe

Si è ripreso bene con il Napoli e potrebbe giocare in un centrocampo a tre con Tchouameni e Rabiot. Non ci saranno Pogba e Kante

Ndombele è in corsa per una candidatura ai Mondiali. A scriverlo è il quotidiano sportivo francese L’Equipe che fa il punto – settore per settore – delle possibili scelte di Deschamps per il Qatar.

Il centrocampo è definito il settore in cui potrebbe esserci una sorpresa.

È a centrocampo – scrive L’Equipe – che ci sono più incognite. Perché Deschamps dovrà forzatamente fare a meno della coppia di partenza a Russia 18 e cioè Pogba e Kante. Il quotidiano scrive che il ct è abituato a fare a meno dei suoi due centrocampisti. Non li schiera insieme dall’inizio dalla sconfitta contro la Svizzera agli ultimi Europei. Dopo, i francesi hanno giocato quindici partite: tre con Kanté, sette con Pogba.

Scrive L’Equipe:

Se i Blues giocheranno due a centrocampo, Adrien Rabiot (29 presenze) e Aurélien Tchouaméni (14) partono favoriti. L’ex Monaco è già quasi imprescindibile nella nazionale francese. Il suo adattamento a un grande club come il Real Madrid ha fugato i dubbi sulla sua capacità di evolversi ad alti livelli. Rabiot e Tchouaméni hanno iniziato insieme appena due partite con la Nazionale. In Finlandia (16 novembre 2021) in un centrocampo a due e in Ucraina (4 settembre 2021) con Tchouaméni vertice basso, con Pogba e Rabiot davanti a lui. Il madridista potrebbe giocare anche in questo ruolo ai Mondiali.

In questo sistema ci sarebbe quindi spazio per una terza pedina. E i nomi sono Youssouf Fofana. Appunto Tanguy Ndombele (7 presenze) che si è ripreso bene nelle ultime settimane con il Napoli ed è uno dei candidati. Mattéo Guendouzi (6 presenze), Jordan Veretout (5) e Eduardo Camavinga (4) si sfideranno per il posto.

Potrebbero esserci sorprese come Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) e Khéphren Thuram (OGC Nice) ma potrebbero essere giudicati troppo inesperti da Deschamps.