Spalletti: «Kvaratskhelia non sarà della partita, sente ancora male»

Non recupera per la sfida contro l’Udinese Kvaratskhelia. I tifosi dovranno aspettare che passi la sosta per rivederlo in campo. Lo ha annunciato ò’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa.

Napoli-Udinese è in programma domani (sabato) alle 15 allo Stadio Maradona. I bianconeri sono reduci da un inizio di stagione sorprendente – l’Udinese è ottava in classifica con 24 punti, subito dopo “le sette sorelle” – ma non vincono dal 3 ottobre, quando hanno battuto l’Hellas Verona fanalino di coda. Dopo, i friulani hanno collezionato 5 pareggi (tutti in campionato) contro Atalanta, Lazio, Cremonese, Lecce e Spezia e due sconfitte (di cui la prima in Coppa Italia) contro Monza e Torino. Gli azzurri, al contrario, possono consolidare il primato conquistato in Serie A con dieci vittorie consecutive, l’ultima ottenuta martedì contro l’Empoli di Zanetti (2-0).

A proposito dell’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, ancora out per una lombalgia acuta, il tecnico ha dichiarato quanto segue.

«Kvaratskhelia non sarà della partita. Sente ancora male, abbiamo provato ma come arriva ad un certo livello di tensione, di velocità o di pressione muscolare sente dolore. Naturalmente ci dispiace molto ma quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Vogliamo Kvara a disposizione quanto prima ma tutti gli altri che scenderanno in campo hanno grandi qualità, magari non di quel livello lì – se tutti lo individuano come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale ci sarà un motivo – però poi anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole per far parte del Napoli».