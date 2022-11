Serie A, gli anticipi e i posticipi del Napoli fino ad aprile  

Alcune date potrebbero subire variazioni per gli impegni nelle coppe. Napoli-Lazio venerdì 3 marzo, Napoli-Atalanta l’11, Napoli-Milan il 2 aprile

La Lega Serie A ha comunicato orari e date delle gare di campionato in programma fino al sabato di Pasqua. Alcune date (segnate con l’asterisco) potrebbero subire variazioni in base all’andamento delle squadre italiane nelle coppe. Il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha dichiarato:

“Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite fino a Pasqua. La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra”.

Le date riguardano anticipi e posticipi delle partite che si giocheranno dalla ventiduesima alla ventinovesima: otto giornate previste tra l’inizio di febbraio e l’inizio di aprile che saranno decisive per definire la griglia di partenza per il rush finale delle ultime nove giornate. Il primo week end di marzo tre big match: Napoli-Lazio venerdì sera, Fiorentina-Milan sabato sera e Roma-Juventus domenica sera, mentre domenica 19 sono in programma il derby della Capitale alle 18.00 e Inter-Juventus alle 20.45. Dopo la sosta si ripartirà ad aprile con Napoli-Milan, domenica 2 in serata, e con Lazio-Juventus che chiuderà il turno pasquale sabato 8.

Di seguito le partite che vedono impegnato il Napoli di Luciano Spalletti.

Napoli-Cremonese, domenica 12 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Sassuolo-Napoli, venerdì 17 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Empoli-Napoli, sabato 25 febbraio ore 18 (Dazn)

Napoli-Lazio*, venerdì 3 marzo ore 20.45 (Dazn)

Napoli-Atalanta, sabato 11 marzo ore 18 (Dazn)

Torino-Napoli, domenica 19 marzo ore 15 (Dazn)

Napoli-Milan*, domenica 2 aprile ore 20.45 (Dazn)

Lecce-Napoli*, sabato 8 aprile ore 12.30 (Dazn)