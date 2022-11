Sarri: «Il Mondiale non lo guardo neanche, dopo l’incazzatura che ho preso per questo Mondiale»

A Dazn: «Il risultato è un po’ bugiardo. Non si possono prendere due gol dopo che per 41 minuti la Juventus non ci ha mai impensierito»

Maurizio Sarri dopo Lazio-Juventus 3-0.

«Per 40 minuti abbiamo fatto bene senza rischiare, senza mai mettere la partita in mano alla Juventus, poi andare ad attaccare una squadra che si rifugia negli ultimi 30 metri senza avere un riferimento in attacco (Immobile infortunato, ndr), era complicato. Il risultato è un po’ bugiardo in relazione alla partita. Non che la Juve non abbia meritato ma il risultato è un po’ largo. la responsabilità è nostra. Preso due gol in fotocopia. Secondo gol uguale, perso palla banale in uscita

Forse eravamo un po’ larghi sul primo gol. Se si perde palla lì, è chiaro che la linea può essere in difficoltà. Abbiamo sofferto non sui lanci lunghi ma quando abbiamo perso palla a metà campo.

Si aspettava la Juve così?

Sarri: «Anche prima del vantaggio difendevano piuttosto bassi, mi aspettavo che giocassero così, potevo avere dubbi sulla coppia d’attacco. Se poi andavano in vantaggio, sapevo che avrebbero avuto accentuato quest’atteggiamento (di difendere bassi).

«Trovare nuove soluzioni? A me questa mentalità di avere piano A piano B e C non mi piace, vorrei avere un piano che funzionasse, poi si può cambiare atteggiamento all’interno della partita. Bilancio è buono, siamo in zona Champions, in una posizione di grande livello. Quando ci mancano tre quattro giocatori importanti per noi la situazione si fa più complicata rispetto ad altre squadre.

Siamo piuttosto soddisfatti, è chiaro che non ci si deve accontentare. Non puoi perdere la partita così dopo che per 41 minuti l’avversario non ti impensierisce. Questo gruppo ha margini di crescita.

La sosta fa bene a tutti, siamo arrivati tutti a corto di energie mentali, fisiche, è la follia del calendario di quest’anno.

Io il Mondiale penso di non guardarlo neanche, dopo l’incazzatura che ho preso per questo Mondiale in Qatar.

Vedendo quello che ha fatto negli anni scorsi al mercato di gennaio, vediamo quali intenzioni ci sono. Storicamente si muove pochissimo nel mercato invernale.