Pogba lavora per tornare in campo contro il Napoli 

Sul CorSport. Il ginocchio migliora. Dopo la visita di controllo della prossima settimana riprenderà l’allenamento con la Juve, sarà testato nelle amichevoli di dicembre

Paul Pogba è in vacanza a Miami ma continua la sua riabilitazione per tornare in campo alla ripresa del campionato. Finora ha saltato tutte le 21 partite pre sosta ed è stato costretto anche a rinunciare al Mondiale. Vuole tornare a giocare in condizioni perfette, per rifarsi. Il Corriere dello Sport dà qualche notizia sul programma di riabilitazione che sta seguendo il calciatore Juve dopo l’operazione al ginocchio destro di inizio settembre.

“Così il francese lavora senza sosta durante le ferie in Florida, seguito passo passo nel suo percorso da un componente dello staff medico della club bianconero che l’ha accompagnato negli Stati Uniti”.

Il recupero prosegue secondo i tempi prestabiliti.

“Pogba sta seguendo un programma personalizzato fatto di lavoro atletico, in palestra e in piscina, così da rinforzare anche la muscolatura interessata dal ginocchio”.

Pogba tornerà a Torino alla ripresa degli allenamenti, il 6 dicembre. Prima, però, la prossima settimana sarà sottoposto ad una visita di controllo a Pittsburgh, dal professor Volker Musahl, il medico a cui si era già rivolto a inizio mese per valutare la situazione del ginocchio e con cui ha tracciato la road map per il rientro.

Alla Continassa Pogba inizierà gradualmente, prima con allenamento differenziato in campo, poi con il reintegro lento in gruppo. Il Corriere dello Sport scrive che sarà testato nelle amichevoli di dicembre.

Paul vorrebbe tornare in campo in campionato sin dalle prime partite, ma la data nel mirino è quella della partita contro il Napoli.

“Paul vorrebbe tornare tra i convocati per la sfida del 4 gennaio con la Cremonese e del 7 con l’Udinese ma la data cerchiata in rosso sulla sua agenda è quella del 13 gennaio, giorno della trasferta a Napoli”.