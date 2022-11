Pavard: «Si gioca troppo, non siamo macchine, mi proteggo con lo stretching»

A L’Equipe: «Non sono sorpreso da tutti questi infortuni. Parlerò col Bayern, mi piacerebbe accettare nuove sfide, vivere altre culture»

Il difensore della Nazionale francese e del Bayern Monaco Benjamin Pavard (che al Mondiale in Russia segnò il gol più bello del torneo) ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe. Pavard ha annunciato che lascerà la squadra bavarese. Ma ha parlato anche dell’emergenza infortuni.

Alcuni giocatori e allenatori hanno chiesto una riflessione globale sul calendario, cosa ne pensi?

Onestamente, si gioca. Te l’ho detto, non siamo macchine. Siamo esseri umani… I viaggi, la frequenza di partite… Non è facile. Stiamo cercando di fare tutto il necessario per avere il miglior recupero possibile, ma non sono sorpreso dagli infortuni. Con questi ritmi, è normale.

Non hai paura quando entri in campo vedendo i tanti infortuni?

Francamente, no. Per lo più mi dico che se penso troppo al Mondiale, allora sì che posso infortunarmi. Non è bello pensare troppo. Devi giocare a calcio quando sei in campo. E può essere un peccato dirlo, ma se deve accadere, accadrà. Ero un po ‘ spaventato per Lucas Hernandez cui sono molto vicino. Ma ha una forza mentale impressionante, ha lavorato molto e sono felice che sia con noi.

Non hai avuto molti infortuni nella tua carriera, come riesci a spiegarlo?

Ho lavorato per cercare di evitarli. Poi, faccio molto stretching, allenamento sulla forza e prevenzione. »

Il Bayern.

«Discussioni per il rinnovo? No, non ce ne sono. Per il momento sono concentrato sul Mondiale. Ho un immenso rispetto per il Bayern, ho imparato cosa serve ai più alti livelli ed è un onore indossare questa maglia. Poi, sono sette anni che sono in Germania, ho vinto tutto con il club. Non sono contrario a scoprire un nuovo progetto. Potrebbe essere arrivato il momento. Perché non scoprire un nuovo Paese, una nuova cultura? Serve però che il progetto sportivo sia interessante.»

«Accettare nuove sfide, scoprire un altro calcio, una nuova cultura… Ma metto la questione sportiva al di sopra di ogni altra cosa. Sono in un club molto grande, quindi non me ne andrò per niente. Non sto facendo uno scenario di fantasia, vedremo quali sono le opzioni e discuteremo con il Bayern.»