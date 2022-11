Muriqi idolo al Mallorca (8 gol), segna anche all’Atletico di Simeone

È secondo nella classifica cannonieri. «Voglio lasciare il segno come Eto’O. Qui si gioca con più tecnica che in Italia»

Vedat Muriqi. Oggetto misterioso alla Lazio. Cannoniere del Mallorca. Anche questa sera decisivo: un suo gol ha steso l’Atletico Madrid di Simeone sempre più in crisi. L’attaccante kosovaro è giunto a quota otto gol in Liga, è andato in rete per la quarta partita consecutiva. nella classifica marcatori (il Pichichi) è secondo con 8 gol a pari merito con Borja Iglesias. In testa, a quota 13, c’è Lewandowski.

Al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni:

“Abbiamo giocato una grande partita. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Abbiamo difeso bene e oggi abbiamo vinto. Sono felice e soddisfatto. Andiamo alla pausa dei Mondiali rilassati”

Maiorca:

“Mi è arrivato arrivare qui dopo l’Italia, c’è più tecnica e volevo giocare di più. Vorrei poter finire la mia carriera qui. Ho trovato a Maiorca la fiducia dell’allenatore, dei colleghi, della città. È stata l’ultima opportunità per me e ringrazio per la fiducia che mi hanno concesso”

Idolatrato:

“Non ho fatto nulla per essere un idolo. Spero che starò qui per molti anni. Voglio essere qui come Güiza, Webo o Eto’o”

Un suo gol aveva già steso il Villarreal e consentito così al nuovo tecnico Setien di conquistare la prima vittoria. Muriqi è soprannominato il pirata.

Quando era alla Lazio, era bersagliato dai tifosi. Una volta Sarri lo difese pubblicamente:

Diversi tifosi della Lazio, nel ritiro di Auronzo di Cadore, stavano facendo sentire il proprio disappunto nei confronti di Vedat Muriqi. Un atteggiamento che a Maurizio Sarri non è piaciuto. Così il tecnico si è avvicinato al settore occupato dai tifosi e si è rivolto loro così: “Se sento qualcos’altro contro Muriqi, lo faccio vuotare”. Una reazione apprezzata dalla maggior parte dei presenti, che l’hanno applaudito.