Lozano: «Nel Napoli siamo tutti protagonisti»

A Dazn: «Il rigore? Sì, volevo calciarlo e tutti mi hanno detto “vai avanti, vai a calciarlo’. E a me ha fatto piacere».

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della sfida contro l’Empoli al Maradona terminata 2-0 per gli azzurri.

«Il rigore? Sì, volevo calciarlo e tutti mi hanno detto “vai avanti, vai a calciarlo’. E a me ha fatto piacere. In squadra tutti siamo protagonisti, abbiamo fatto un buon lavoro all’inizio del campionato, ora dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma va bene così».

Esordirai al Mondiale col tuo Messico contro la Polonia di Zielinski.

«Abbiamo parlato della prima partita, sarà una bellissima partita, una partita speciale, anche perché Zielisnki è un bravissimo ragazzo, penso che sarà una partita molto bella».

Questo è ciò che abbiamo scritto del rigore realizzato da Lozano per il Napoli.

Dopo un’inizio estenuante dove l’Empoli non da alcuno spunto offensivo al Napoli la partita si sblocca al minuto 67. Il mediano rumeno dell’Empoli Marin atterra Osimhen in area di rigore e l’arbitro non può far altro che assegnare il rigore ai partenopei. Sul pallone è andato insolitamente il messicano Hriving Lozano, entrato poco prima per sostituire Politano, che segna . Il rigore è perfetto con Vicario che per poco non arriva a pararlo ma non può nulla sul tiro del messicano. Per Lozano è il primo gol su calcio di rigore subito da Vicario in questa Serie A e vale l’1-0 per il Napoli.