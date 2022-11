La squadra di Spalletti è “impressionante”. Ormai tutti sperano nella sosta, come dire «questi non hanno difetti, li può fermare solo il Mondiale»

Libero: il Napoli non ha punti deboli, i rivali ormai si appigliano solo alla sosta Mondiale.

Il miglior complimento al Napoli, lo fanno coloro che cercano appigli per sperare in un cedimento. Nessuno ha il

coraggio di parlare “di campo”, ci si attacca all’astrologia, alle stelle, alla frase fatta «però occhio perché a gennaio inizia un altro campionato». Che è come dire «questi non hanno difetti, li può fermare solo la sosta per il Mondiale». In effetti è così: la squadra di Spalletti vola, lo fa anche a Bergamo contro una Dea notoriamente difficile da abbattere, lo fa in rimonta, lo fa senza il suo miglior giocatore (Kvara), lo fa mandando in gol la riserva del georgiano (Elmas), lo fa dandola netta sensazione di aver assorbito la tranquillità di chi è forte e sa di esserlo. Sono impressionanti.