La Roma avverte Karsdorp: se non partirà per il Giappone sarà considerato inadempiente

Lo scrive Il Messaggero. L’olandese non si presenta a Trigoria da due giorni. Il CorSport scrive che cerca la rottura, consigliato dagli avvocati

In casa Roma continua ad imperversare il caso Karsdorp. Ieri, per il secondo giorno consecutivo, il terzino olandese non si è presentato all’allenamento della squadra. Dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho in conferenza stampa, poche ore prima di Roma-Torino Karsdorp aveva lasciato la Capitale e non è più tornato. Sembra ormai chiara la sua decisione di lasciare la Roma. A nulla è servita la mediazione tentata da Tiago Pinto nelle ultime ore, scrive il Corriere dello Sport.

Il quotidiano scrive che il terzino ha agito così sotto consiglio degli avvocati: l’intento è arrivare alla rottura con la Roma per liberarsi.

“Ormai è rottura totale. Rick Karsdorp si allontana ormai definitivamente dalla Roma, anche se l’epilogo di questa storia irrecuperabile non è ancora facile prevederlo. Anche ieri l’olandese non si è presentato al centro sportivo di Trigoria, non ha risposto alla convocazione per il secondo giorno consecutivo, è rimasto ad Amsterdam, mentre i compagni hanno svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per Giappone per la tournée in programma da oggi al 29. L’allenamento di ieri era fissato alle 10,30, di Karsdorp neppure l’ombra, nonostante fosse stato convocato. Il terzino, che si è consultato con i suoi avvocati, sembra orientato ad andare alla rottura, per essere ceduto a gennaio, anche in prestito, in assenza di un’offerta concreta per l’acquisto a titolo definitivo”.

Il club giallorosso, intanto, sta per far partire una multa nei confronti dell’olandese. Il Messaggero scrive che la Roma ha dato un ultimatum a Karsdorp: se non si presenterà a Fiumicino in tempo per la partenza della squadra per il Giappone, oggi alle 15, sarà considerato inadempiente al suo contratto.

“In realtà è in atto una dialettica tra le parti dove il club ha fatto presente al ragazzo che qualora non dovesse presentarsi oggi a Fiumicino (partenza per Tokyo alle ore 15), oltre alla multa, si renderebbe inadempiente delle proprie mansioni di tesserato. Ultima parola quindi a Rick che curiosamente fa ancora parte della lista dei convocati per la tournée nipponica (resterà a casa invece Cristante per recuperare al meglio dopo la frattura dello scafoide del polso sinistro)”.