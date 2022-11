Il salottino di Vieri Adani Cassano e Ventola: 4 minuti, al termine della programmazione dedicata ai Mondiali, a partire da lunedì alle 23.30

La Bobo Tv sbarca in Rai per i Mondiali in Qatar. La notizia è di davidemaggio.it che scrive:

Con i Mondiali di calcio in Qatar, la Rai arruola una delle ultime novità “calcistiche” del mondo dello streaming: la Bobo TV. Il canale ideato durante la pandemia dall’ex calciatore Christian Vieri sulla piattaforma Twitch debutta in tv, inserendosi nel racconto di Rai 1 della competizione di calcio più importante al mondo riservata alle Nazionali.

Insieme agli amici e colleghi Lele Adani (volto di Rai Sport), Nicola Ventola e Antonio Cassano, che hanno dato vita al progetto, Bobo Vieri porta così la sua Bobo TV sulla rete ammiraglia; andrà in onda su Rai 1 (e su Rai Play) in pillole della durata di circa 4 minuti, al termine della programmazione dedicata ai Mondiali, a cominciare dalla prima puntata di lunedì 21 novembre alle 23.30 dopo Il Circolo dei Mondiali.

Nata come breve spazio per parlare in diretta streaming di calcio, in particolare Serie A e coppe, la Bobo TV su Rai 1 sarà l’occasione per fare un focus su quel che accade ai Mondiali, con i quattro protagonisti – divisi tra Italia e Qatar – chiamati a rivolgersi ad un pubblico ben più ampio di una piattaforma streaming.

La Rai seguirà i Mondiali, ci sono state molte polemiche anche da parte di Fiorello. La rai si è aggiudicata l’appalto per 180 milioni di euro. Come ha scritto oggi Il Fatto quotidiano:

“Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale, in Qatar si calpestano i diritti umani. Invece sono stati spesi 200 milioni”, è stata l’intemerata (un po’ a sorpresa) di Fiorello qualche giorno fa contro la kermesse sportiva che da domenica fino al 18 dicembre scompaginerà i palinsesti di Viale Mazzini. Parole che ricordano quelle recenti di Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset: “Duecento milioni di investimenti tra tutto, più i costi di produzione: che senso ha? È servizio pubblico?”. (…)

E ora ci si è messo anche Fiorello, con parole che in azienda sono state giudicate “fuori luogo”. La pratica dell’acquisto venne gestita all’epoca dal direttore dei diritti sportivi, Pierfrancesco Forleo, compagno della figlia di Mara Venier, Elisabetta. “Sul Qatar si svegliano tutti adesso: sui soldi spesi e sui diritti umani.Ma prima dov ’erano? ”, si chiede un dirigente.