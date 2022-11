Juventus, la replica alla Consob: “Pronti a tutelarci per vie legali”

Il club: “Gli eventuali effetti dei rilievi sollevati sarebbero nulli su flussi di cassa e indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso.”

Non si è fatta attendere la risposta della Juventus alla Consob dopo gli attacchi degli ultimi giorni. Negli ultimi giorni la Consob ha attaccato la Juventus su delle presunte manovre di bilancio poco chiare. La Vecchia Signora è accusata di aver gonfiato i bilanci tramite alcune plusvalenze fittizie e quello della cosiddetta “manovra stipendi”, grazie alla quale sarebbero stati salvati alcuni mesi di erogazione durante il periodo del lockdown nella primavera del 2020. A rivelarlo è il quotidiano La Stampa. In seguito a queste accuse la Juventus ha voluto rispondere pubblicamente alla Consob. Queste le dichiarazioni:

“Gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob – fa sapere il club torinese – sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso.”

La Juventus sostiene che tali rilievi si azzererebbero nell’arco del quinquennio per le operazioni incrociate e nell’arco del quadriennio per le manovre stipendi, e assicura di essere pronta a tutelarsi per vie legali. La vicenda è ancora molto lontana dalla fine e nelle prossime settimane si saprà di più sull’inchiesta che vede coinvolta la Juventus.